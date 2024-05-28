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- 【6本セット販売／新品】リペリオ 歯磨き粉 コンクール ConCool
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商品詳細
＊リペリオ（薬用歯磨剤）80ｇ6本セット販売です。＊歯肉炎、歯周病予防効果表層タンパクを凝固することで組織内部における生体の修復を促し、歯肉炎、歯周炎を予防します。＊効能歯周炎（歯槽膿漏）の予防、口臭の防止、ムシ歯を防ぐ、歯を白くする。口中を浄化する。口中を爽快にする。＊お値引きはしておりません。値引き交渉のコメントは返信せずに削除します。＊発送はお品物をまとめてビニール袋に入れて、ゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラスの箱にてお送りします。＊こちらのお品物はバラ売りのご要望が多いためバラ売りの金額を記載します。ご要望の本数をコメント頂ければと思います。6本ご購入の方は即購入して頂いて構いません。1本売りはしておりません。2本→2,550円3本→3,600円4本→4,700円8本→8,400円10本→10,250円＊お問い合わせなどコメントを頂くときや購入手続きを頂くときは事前にプロフィールのご確認お願いします。#ウエルテックリペリオ#ウエルテック#ウエルテック
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