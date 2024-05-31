【フォロー割あり】ドテラ　オンガード　2個セット　新品未開封

ブレンドオイル 《オンガード》15ml✖️2個セット原材料名:オレンジ精油、チョウジ精油、シナモン樹皮精油、ユーカリ葉油、ローズマリー精油内容量:15ml賞味期限:25.10在庫:2個参考小売価格:1本8400円【香りのボディガード、護りのブレンド】甘酸っぱくスパイシーな香りで、身体が本来もっている機能を力強くサポートします。★フォロワー特典★フォローして頂いた方には【100円】お値引きさせていただきます。健康食品種類···栄養・健康ドリンク他にもdoTERRA製品を出品しております✨まとめ買いも大歓迎です↓#Makoドテラショッピング33#オンガード#エッセンシャルオイル#ドテラ#香り#香りのある生活



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