Dior ヘアミスト

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商品詳細
ミスディオールヘアミスト30ml購入時期/2023.06月頃新品未開封品で暗所にて保管しておりました✧※素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい…！⚪︎梱包緩衝材→opp⚪︎発送らくらくメルカリ便即購入可/即日〜2日で発送◎
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