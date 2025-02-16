高麗人参 紅参 6年根高麗紅参エキス

高麗人参紅参6年根高麗紅参エキス韓国4年連続大賞受賞2019~2022年韓国今年のブランド大賞受賞韓国消費者フォーラム6年根紅参、特許技術工法、ビーガン認証免疫力増進、疲労改善、血小板凝集抑制による血液の流れ、記憶力改善、抗酸化に役立つ健康機能食品普段から免疫力を高めたい方疲れやすい方活力ある生活を望む方抗酸化健康をご希望の方古くから漢方として重宝されてきた高麗人参(朝鮮人参)は、活力アップと体内バランスを整える「サポニン」を含んでいます。中でも韓国産の高麗人参は、他の産地のものに比べ栄養価が高く、6年目に最高の形状となる特徴を持っています。【商品情報】商品名:6年根高麗紅参精365スティック製品タイプ:紅参製品(殺菌製品)内容量:300g(10g*30個)賞味期限2025.02.16#高麗人参紅参#健康機能食品●送料無料●即購入OK



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