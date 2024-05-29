【(有)東京理医学研究所】新品未使用 テルミー線 300本×2●未開封:300本×2箱●状態：祖母の断捨離で代わりに出品しております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。万が一、発送上の折れや潰れなどが発生した場合、責任が取れないため、ご理解ご了承いただける方のみよろしくお願いいたします。新品未使用ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。神経質な方はご遠慮ください。



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