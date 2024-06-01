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ディプティック　キャンドル　ユーカリ、ジョーマローン　ボディクリーム
商品番号 F41985882959
商品名

ディプティック　キャンドル　ユーカリ、ジョーマローン　ボディクリーム
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《diptyqueキャンドルユーカリ190g》ユーカリ（eucalyptus）の森では、幹は空まで伸び、生茂った葉は銀色のニュアンスをまとっています。手のひらに一枚の葉をぎゅっと握りしめれば、香りが姿を現します。弾けるようなグリーンの強い香りです。樟脳を含んだニュアンスはとても分かりやすいものです。（公式サイトより）＊キャンドルウォーマーで温めたのみで、着火は　　しておりません。　芯の部分が写真の通り少し蝋の中に隠れていま　　　すが、温めて溶ければ問題ないと思います。＊箱付きです。《JoMaloneボディクレーム15ml》×2ウッドセージ\u0026シーソルトブラックベリー\u0026ベイ新品未使用です。#diptyque#ジョーマローン#ボディクレーム#キャンドル#ユーカリ#セット
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