ディプティック　キャンドル　ユーカリ、ジョーマローン　ボディクリーム

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商品詳細
《diptyqueキャンドルユーカリ190g》ユーカリ（eucalyptus）の森では、幹は空まで伸び、生茂った葉は銀色のニュアンスをまとっています。手のひらに一枚の葉をぎゅっと握りしめれば、香りが姿を現します。弾けるようなグリーンの強い香りです。樟脳を含んだニュアンスはとても分かりやすいものです。（公式サイトより）＊キャンドルウォーマーで温めたのみで、着火は しておりません。 芯の部分が写真の通り少し蝋の中に隠れていま すが、温めて溶ければ問題ないと思います。＊箱付きです。《JoMaloneボディクレーム15ml》×2ウッドセージ\u0026シーソルトブラックベリー\u0026ベイ新品未使用です。#diptyque#ジョーマローン#ボディクレーム#キャンドル#ユーカリ#セット
http://narcologia.ru/goods/recommended214690.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation472624.html
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