【新品】トムフォード TOMFORD ソレイユ ネージュ 50ml 香水

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\"トムフォードソレイユネージュオードパルファム(TOMFORDSOLEILNEIGEEDP)トムフォードの中でもダントツの人気香水！お試し用にいかがでしょうか？トムフォード(TOMFORD)商品の状態：新品・未使用容量：50ml購入時期：2023年7月種類:オードゥパルファンソレイユネージュのインスピレーションは、クールシュヴェルからメジェーヴまで横断する、人里離れた場所で過ごす休日から、生まれました。このプライベートブレンドの香りは、雪に沈む太陽の穏やかなきらめきを表現しています。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。即購入OKです☆※お値下げ不可です。※冷暗所で保管していますが、出品物はすべて個人・素人の自宅保管品です。※アトマイザーに擦れ・小傷の有る場合がございます。細部まで気になられる方は購入をお控えください\"