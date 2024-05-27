RANCE（ランセ） フランソワ・チャールズ オードパルファン ...

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お値下げしました。ランセのオードパルファム50mlナポレオンI世の息子、フランソワ・チャールズに献上された香りオリジナルクリエーションbyジャン・ランセ1811年若者のまっすぐな志を映し出すフレッシュな香り写真2枚目（引用）は100mlの品商品は50mlのものです。商品特長(トップ)ネロリ、バジル、カルダモン、ラベンダー、ベルガモット、カラブリア産レモン(ミドル)ラベンダー、タイム、ジンジャー、ゼラニウム、カーネーション、ジャスミン(ラスト)バージニアシダー、アイリス、アンバーグリス、レザー、ムスク◆耳元、首まわりよりも、胸より下に香水をスプレーした方が上品に香ります。■商品状態 購入時期：頂き物 残量：新品未使用#RANCE（ランセ）フランソワ・チャールズオードパルファン#RANCE（ランセ）