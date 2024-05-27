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RANCE（ランセ） フランソワ・チャールズ オードパルファン
商品番号 D35794665540
商品名

RANCE（ランセ） フランソワ・チャールズ オードパルファン
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。ランセのオードパルファム50mlナポレオンI世の息子、フランソワ・チャールズに献上された香りオリジナルクリエーションbyジャン・ランセ1811年若者のまっすぐな志を映し出すフレッシュな香り写真2枚目（引用）は100mlの品商品は50mlのものです。商品特長(トップ)ネロリ、バジル、カルダモン、ラベンダー、ベルガモット、カラブリア産レモン(ミドル)ラベンダー、タイム、ジンジャー、ゼラニウム、カーネーション、ジャスミン(ラスト)バージニアシダー、アイリス、アンバーグリス、レザー、ムスク◆耳元、首まわりよりも、胸より下に香水をスプレーした方が上品に香ります。■商品状態　購入時期：頂き物　　残量：新品未使用#RANCE（ランセ）フランソワ・チャールズオードパルファン#RANCE（ランセ）
http://narcologia.ru/goods/organization21362.html
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