ディプティック サンジェルマン34 フレグランスキャンドル 300g

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ディプティックの人気の香り、サンジェルマン34フレグランスキャンドル300gです。公式オンラインにて購入しましたが、香りが私の好みとは違ったのでどなたか使って下さる方に。2日前(10月10日)に届いたばかりの新品未使用品ですが、外側のフィルムは開封してあるのでご了承下さい。一緒に25cm×25cmの巾着とハンドウォッシュ10mlのサンプルもお付け致します。※お値下げご容赦下さい(ご希望頂きましても申し訳ございませんが全てお断りさせて頂いております)※クロネコの宅急便にて発送致します