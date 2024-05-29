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香炉　白椿
商品番号 S56160028774
商品名

香炉　白椿
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,239 円
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商品詳細

【匿名配送】【24時間以内に発送】香炉　お香　お香たて　お香立て　白椿✿京都で購入し3〜4回使用してます✿目立った傷や汚れはありませんが素人保管のためご理解のうえご購入ください✿おまけで香炉灰をおつけします✿お値下げコメントはお控え下さい
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