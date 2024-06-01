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- CBDfx ティンクチャーオイル 濃度3.3% 1000mg 30ml
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商品詳細
CBDオイル：濃度3.3%（1000mg)30mlボトルでたっぷりサイズです！【追加無しの1点のみ販売】■内容成分MCTオイル、オーガニックナチュラルフレーバー、ブロードスペクトラムCBD（茎由来）■原産国アメリカ合衆国■ブルーベリーパイナップルレモン3種類のフレーバーの中で、もっとも甘いのがこのフレーバー！デザートやお菓子によく合います。また、甘党の人にとって、このそのまま舌の裏に垂らしても十分に満足できます。■使用方法1日1回、1回1～2mlを目安に、舌下に垂らし60秒ほど待ってから飲み込んでください。※よく振ってからお飲みください。#CBD#CBDfx#CBDオイル
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