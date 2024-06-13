ロイヤルハニー　女性用3箱90本

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健康食品種類...栄養調整食品「即購入可能」Royalhoneyforherロイヤルハニー 女性用【特徴】ロイヤルハニーはちみつ由来の女性向け精力活性剤、滋養強壮剤で上質なピュアハニーのため美容にも効果があります。【原材料】・ピュアハニー・カチプファティマ・ビーポーレン・ローヤルゼリー【配送】・原則緩衝材付きの袋に入れて即日発送です。・中身が分からないようになど、柔軟に対応します。•二箱以上から当商品のパッケージ箱付き。60本以下は緩衝材封筒での発送になります。【金額】ロイヤルハニー正規店のため原則値下げは不可です。【1本当たりの量】10g【賞味期限】2025年 写真もご確認ください。【使用方法】3日に1本を目安にご使用ください。(1日1本使用でも問題ありません)【保存方法】直射日光・高温多湿を避け、常温で保管ください。【原産】ロイヤルハニー Herbalhome(マレーシア)★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★【当店の商品一覧】Biotivity社・ロイヤルハニーVIPブラックホースゴールド・ロイヤルハニーVIPforher女性用VITALHONEY社・ブラックホースゴールドVIPエクストラ組み合わせてのご購入も可能です、コメントお願いします。#Honeystation↑上記当店の商品一覧です【注意】◯本商品は正規品ですので、安心してご購入ください。◯商品画像と商品タイトルに相違がある場合、値段は画像商品に準じて設定しているので、商品画像の内容を送付致します。ただしコメント等で出品者と購入者の同意のもとで専用等のセットで販売してする場合は除きます。ご了承ください。長々と本ページご覧頂きありがとうございます。ご不明な点等お気軽にコメントよろしくお願い致します。#ロイヤルハニー#美容#レペゼン#tace#筋トレ