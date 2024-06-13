アッチェ 水素プラチナ 2袋

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[アッチェ水素プラチナ]・国立大学との共同開発の原料国立大学法人長岡技術科学大学の斎藤秀俊教授との共同研究で生まれた原料「水素担持サンゴカルシウムG2」を採用。・360ppm長岡技術科学大学におけるガスクロマトグラフィー測定値・原材料名：水素担持サンゴカルシウム（水素担持サンゴカルシウムKK※)HPMC※水素担持サンゴカルシウムKKは、製法特許に基づいて製造されており、水素を担持したサンゴカルシウムです。・容量量：58.8g(490mg×120カプセル)×２袋・賞味期限：2025.4定価：¥17,280×２袋※即購入可能※お値下げ不可※ネコポスで発送します。サプリメント形状...カプセル