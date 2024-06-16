クロエ Bローション 200ml ボディーローション

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商品詳細
★商品内容・ブランド：Chloeクロエ・商品名：ボディローション 200ml・状態ランク：Sランク 新品未開封新品未開封品(*´▽｀*) 箱に若干ダメージがあります（画像をご確認ください）商品説明（ネットより引用）「クロエオードパルファム」が香るボディローション。ライトな感覚で使用できるボディローションで、「クロエオードパルファム」がやさしく香る、柔らかなお肌へ。フレグランスとの香りのレイヤードで、より深みのある香りを楽しめます。生まれながらにシックな感性を備え、自由な精神を持つ女性にふさわしい、フレッシュでフェミニンな香りです。香調：フローラルフローラル#クロエBローション200mlCHL3001#メイクアップ
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