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CHANEL シャネル ブルー オードトワレ EDT 100ml★
商品番号 G39227875830
商品名

CHANEL シャネル ブルー オードトワレ EDT 100ml★
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★いらしゃいません、ご覧いただきありがとうございますm(__)m★商品状態：新品未開封★内容量：100ml★購入時期：2023年8月★海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します。細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ。【商品説明】アロマティックフレッシュな香りは弾けるようなシトラスノートとピンクペッパーなどのスパイスで始まります。黒と見紛う深いブルーにシャープな印象のボトルデザインも目を惹きます。予測できない、自由な男性像をイメージした香りは、予想外の展開を見せます。アロマティックウッディの香り。★アロマティックウッディの香り。トップ：レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ピンクペッパー、　　　　ペパーミント、ナツメグミドル：シダー、ドライノート、ベチバー、ジンジャー、ジャスミンラスト：パチョリ、フランキンセンス、サンダルウッド、ラブダナム★24時間以内発送いきなりご購入OK(^^♪
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