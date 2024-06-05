ファイアーエムブレム サイファ ドミテリア アイク セネリオ ...

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商品詳細
ファイアーエムブレムサイファFE蒼炎の軌跡ドミテリアアイクセネリオ2個セットでのお譲りです現状バラ売りは考えておりませんアイクのみ外の銀袋がないためOPPに包んでおります購入後暗所にて保管していたため目立つ傷などはありません
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