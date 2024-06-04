ベビーセット　ミキハウス　肌着　バスタオル　ベビーローション　ギフト　新生児

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2023年7月に出産した際の、産院からいただいた新生児セットです。新品未使用のまま自宅保管しておりました♪使用していただける方にお譲りさせてください⭐︎ベビーローション短肌着長肌着バスタオルミキハウスカタログなるべくコンパクトにした状態で郵送する予定です。