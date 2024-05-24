【新品】お出かけセットチェック70

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【新品】お出かけセットチェック70タグ付き新品 定価 24750円3点全て新品です。70サイズですが大きめに感じます。 最初はワンピースとして次はチュニックとして長い間着られます。またfamiliarらしいチェックで落ち着いた色味なのでお出かけ用やお食事の会などにも。白じゃないのでシミがついても分からにくいですよ。ワンピースは裏地付きですが袖の部分には裏地はありません。ベージュのパンツは男女兼用で着てもらえるデザインです。\u003cチェックワンピースブルマース付き(1点)\u003e・素材 :本体 綿100% ・生産国:日本製・サイズ:70cm(6か月～1歳頃目安)・寸法 :着丈38cm 胸巾72cm 袖丈24㎝‹チェックパンツ(1点)\u003e・素材 :本体 綿99% ポリウレタン1% ・生産国:日本製・寸法 :パンツ丈31cm ウエスト巾(ゴム入り後)54cm 股上18cm 股下7分丈13cm#familiar70サイズみっちゃん↑クリックするとサイズでご覧いただげす(^^)#familiar#ファミリア#カバーオール#ロンパース#重ね着風#お食い初め#お出かけ#イベント#リバティ#ピンク#ワンピース#アイボリー#ラメ入り#アウター#パイル地#078