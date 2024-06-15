堂林翔太 サインTシャツ タオル

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商品詳細
2013年に地元のイベントで頂いたサイン入りTシャツです堂林翔太オリジナルTシャツにサインを頂きましたTシャツのサイズはLサイズになりますおまけでタオルをお付けします畳んで保存していたのでシワがあります新品未使用でない為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします野球チーム···広島東洋カープ
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http://narcologia.ru/goods/voiceless513659.html
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