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読売ジャイアンツ 山本舞香 ブラック オレンジ プレーヤーズフェイスタオル
商品番号 H59736471449
商品名

読売ジャイアンツ 山本舞香 ブラック オレンジ プレーヤーズフェイスタオル
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ　巨人山本舞香ブラック×オレンジ　プレーヤーズフェイスタオル新品未使用未開封2023年6月15日巨人x西武東京ドームにて限定発売された山本舞香さんのコラボタオルです。こちらはジャイアンツ公式オンラインストアで限定販売された物です種類···その他野球チーム···読売ジャイアンツ
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