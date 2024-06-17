【専用】ヨネックステニスシューズ23.0

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商品詳細
[ヨネックス]テニスシューズパワークッションソニケージ2LACオールコートネイビー／ブルーパープル対応コート···オールラウンドサイズ23使用頻度少なく状態とても綺麗でまだまだ長く使用できると思います。底も充分にあると思います！
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