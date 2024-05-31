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阪神タイガース フリースポンチョ ユニフォーム ウル虎の夏 缶バッジ
商品番号 C61525353599
商品名

阪神タイガース フリースポンチョ ユニフォーム ウル虎の夏 缶バッジ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Joshinジョーシン　タイガース　コラボのフリースポンチョウルトラの夏　ユニフォーム　たぶん数年前のデザインかと思います。阪神タイガース日清コラボ缶バッジ中野拓夢ミエセスミエちゃん写真の品です。長期自宅保管の品もございますので、神経質なかたはご遠慮くださいませ。水濡れ対策して発送させていただきます。応援
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