【新品】Wilson ウィルソン　テニスラケットバック　錦織圭使用モデル限定品

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ご覧頂き有り難う御座います。Wilsonのテニスラケットバックです。目立ちます！ とにかく目立ちます！！新品、未使用で自宅保管してました。あくまでも素人検品です。未使用ではありますが神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。☆WilsonTour WRZ867615種類···ラケットバッグラケット15本くらい入ります。メインポケット2ヵ所／サーモガード1ヵ所／他ポケット4ヵ所バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー