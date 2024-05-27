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【新品】Wilson ウィルソン　テニスラケットバック　錦織圭使用モデル限定品
商品番号 X30726111313
商品名

【新品】Wilson ウィルソン　テニスラケットバック　錦織圭使用モデル限定品
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有り難う御座います。Wilsonのテニスラケットバックです。目立ちます！　とにかく目立ちます！！新品、未使用で自宅保管してました。あくまでも素人検品です。未使用ではありますが神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。☆WilsonTour　WRZ867615種類···ラケットバッグラケット15本くらい入ります。メインポケット2ヵ所／サーモガード1ヵ所／他ポケット4ヵ所バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
http://narcologia.ru/goods/calling593550.html
http://narcologia.ru/goods/ordering98379.html
http://narcologia.ru/goods/slide15287.html
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