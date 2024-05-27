ナイキ PSG パリサンジェルマン トラックジャケット ジャージ ジュニア

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商品詳細
【パリ・サンジェルマンオーセンティックトラックジャケット】NIKE パリ・サンジェルマンのジャージ《素 材》本体：ポリエステル100%《カラー》ネイビー×黄色イエローライン《サイズ》ジュニアL（12～13yrs）147cm～158cm参考・・・着丈56cm／身幅36cm／裄56cm《状態》ワンシーズン着用。サイズアウトのため出品します。脇下に多少の毛羽立ち有り。汚れ等は写真でご確認下さい。【発送方法】☆発送方法はお任せになりますのでご了承ください☆あくまで子供が着用した中古品となりますので、ご理解頂きましたうえでご検討ください。ペットなし／喫煙者なし□■クローゼット整理のため他にも出品してます□■□■他のサイトでも出品しているので、急に出品を取り下げることがあります□■#ナイキ#Nike#ジュニア#ユース#パリサンジェルマン#PSG#オーセンティック#トラックジャケット#ジャージ#スポーツウェア#海外限定#サッカー#フットサル#アウター#150cm#160cm#L#2017#2018#ネイビー
http://narcologia.ru/goods/injure66767.html
http://narcologia.ru/goods/flight269628.html
http://narcologia.ru/goods/protein838134.html
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