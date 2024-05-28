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サンジェルマン・ジョーダンのロゴ入り黒色襟付きシャツです。（写真では紺色のように見えるかもしれませんが黒色です）背面は黒一色の無地です●サイズ：メンズL肩幅47cm身幅53cm着丈72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル72%、レーヨン23%、ポリウレタン5%●状態：頂いた物を保管していました。未使用品ですがご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他：頂いたものなので、定価はわかりません。丈···半袖カラー···ブラックチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC種類···シャツ