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商品詳細
サンジェルマン・ジョーダンのロゴ入り黒色襟付きシャツです。（写真では紺色のように見えるかもしれませんが黒色です）背面は黒一色の無地です●サイズ：メンズL肩幅47cm身幅53cm着丈72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル72%、レーヨン23%、ポリウレタン5%●状態：頂いた物を保管していました。未使用品ですがご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他：頂いたものなので、定価はわかりません。丈···半袖カラー···ブラックチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC種類···シャツ
http://narcologia.ru/goods/troupe141511.html
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