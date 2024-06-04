カート・シリング レッドソックス #38 Tシャツ

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サイズL着丈身幅肩幅袖丈(平置き採寸)76555422穴や破れ目立ったよごれなく状態良好です。洗濯着用による色褪せございます。【下記お読みください】・少しでも気になる点ございましたら、質問欄へコメントをお願い致します。・価格交渉の際は節度ある度合いで、先に価格提示をお願い致します。・品質や状態などに対して、しっかり検品しておりますが万が一の見落としの可能性もあります。神経質な方はご遠慮ください・購入後（決済）や受取後（受取評価）、速やかな対応を厳守でお願い致します。メジャーリーグニューヨーク・ヤンキースボストン・レッドソックスボルチモア・オリオールズタンパベイ・レイズトロント・ブルージェイズクリーブランド・インディアンスデトロイト・タイガースシカゴ・ホワイトソックスミネソタ・ツインズカンザスシティ・ロイヤルズシアトル・マリナーズオークランド・アスレチックステキサス・レンジャーズヒューストン・アストロズロサンゼルス・エンゼルスアトランタ・ブレーブスフィラデルフィア・フィリーズマイアミ・マーリンズニューヨーク・メッツワシントン・ナショナルズシカゴ・カブスセントルイス・カージナルスミルウォーキー・ブルワーズミルウォーキー・ブリュワーズピッツバーグ・パイレーツシンシナティ・レッズロサンゼルス・ドジャースサンフランシスコ・ジャイアンツサンディエゴ・パドレスコロラド・ロッキーズアリゾナ・ダイヤモンドバックスMLB