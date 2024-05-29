《R》茶道具 腰黒 御水注 口蓋付 元箱　（230926う5）

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未使用 茶道具 腰黒薬罐 利休型 一政堂-

ご覧頂きましてありがとうございます。腰黒口蓋付水注で御座います。使用に伴う擦れ細かな小傷有り。内側お写真にてご確認ください。目立った大きな傷み無し。サイズ口径約10㎝×径約16㎝×高さ約14.5㎝提げ手含む高さ約24㎝元箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。