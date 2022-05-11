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- helpa エアカナダ レトロ塗装 A220-300 1/200
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商品詳細
helpa製エアカナダの金属製モデルです。1年ほど前に巣鴨のガリバーにて新品で購入しましたが、カラーリングが気に入らないので出品します。開封して展示しておりましたが、ショーケース内で展示していたので、傷汚れはありません。また、スタンドは未使用のままブリスターに保管していました。箱の状態も良好です。#Gemini200#Geminijets#Gemini#ホーガン#ヘルパ#hogan#helpa#1/200#1:200#モデルプレーン#飛行機模型
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