お値下げしました♡新品未使用タグ付き♡SRIXON ネイビーピンクラケットバック

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商品詳細
種類···テニスバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー撮影の為に1度開封したのみです。新品未使用値札ありにはなりますが神経質な方はご遠慮ください。試合や練習の際ご使用いただくと大変便利だと思います(^-^)畳んで小さくして発送させてもらう予定です！(購入価格7000円＋税)#硬式#テニス#SRIXON#ピンク、ネイビー#テニスバッグ
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