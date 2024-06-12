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お値下げしました♡新品未使用タグ付き♡SRIXON ネイビーピンクラケットバック
商品番号 U23570848718
商品名

お値下げしました♡新品未使用タグ付き♡SRIXON ネイビーピンクラケットバック
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···テニスバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー撮影の為に1度開封したのみです。新品未使用値札ありにはなりますが神経質な方はご遠慮ください。試合や練習の際ご使用いただくと大変便利だと思います(^-^)畳んで小さくして発送させてもらう予定です！(購入価格7000円＋税)#硬式#テニス#SRIXON#ピンク、ネイビー#テニスバッグ
http://narcologia.ru/goods/Addict876918.html
http://narcologia.ru/goods/passionate459613.html
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