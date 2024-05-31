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値下げしました！マンティス　ラケットバッグ　6本入り
商品番号 L41198186874
商品名

値下げしました！マンティス　ラケットバッグ　6本入り
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。【商品概要】2BOX構造で両サイド表側には便利な小物入れポケット付き。脱着式シューズ袋や底部リフレクター機能など使いやすい機能充実のラケット6本収納可能なラケットバック！■メーカー名：マンティス■商品名：【JB1601】6本入りサイズ■素材：ポリエステル■価格：9,800円＋税■カラー：ブラックXレッド■サイズ：W80×H34×D22cm(50L)■機能：2BOX構造、両サイド表側小物入れポケット、脱着式シューズ袋付き、底部リフレクター機能二つ折りにして紙袋に入れて発送予定です。（発送方法についてリクエストがある場合はご相談ください。）#ラケットバッグ#テニス#ソフトテニス#バドミントン
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