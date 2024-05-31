値下げしました！マンティス　ラケットバッグ　6本入り

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商品詳細
新品未使用です。【商品概要】2BOX構造で両サイド表側には便利な小物入れポケット付き。脱着式シューズ袋や底部リフレクター機能など使いやすい機能充実のラケット6本収納可能なラケットバック！■メーカー名：マンティス■商品名：【JB1601】6本入りサイズ■素材：ポリエステル■価格：9,800円＋税■カラー：ブラックXレッド■サイズ：W80×H34×D22cm(50L)■機能：2BOX構造、両サイド表側小物入れポケット、脱着式シューズ袋付き、底部リフレクター機能二つ折りにして紙袋に入れて発送予定です。（発送方法についてリクエストがある場合はご相談ください。）#ラケットバッグ#テニス#ソフトテニス#バドミントン
http://narcologia.ru/goods/influenza931893.html
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MANTIS(マンティス) 6 RACKET Bag **-MNT-JB1601
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ラケットバッグ6本入 AT172 - YouTube
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