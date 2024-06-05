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山岡泰輔　オリメン　直筆サイン入りフォト
商品番号 J12992514709
商品名

山岡泰輔　オリメン　直筆サイン入りフォト
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,930 円
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商品詳細

野球チーム···オリックス・バファローズ山岡泰輔選手直筆サイン入りフォト。暗所で保管しておりましたが素人保管のためご了承ください。金欠のため出品致します。
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