優勝記念 阪神梅田本店限定 胴上げ似顔絵アクリルスタンド

2023JERAセリーグ優勝記念阪神梅田本店限定胴上げ似顔絵アクリルスタンドになります！限定物なのでネットでは購入出来ません。きちんと梱包して発送させて頂きます！細かい所が気になる方はご遠慮下さい。是非、ご検討宜しくお願い致します！野球チーム···阪神タイガース



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