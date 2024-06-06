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プリンス Prince テニスシューズ WIDE LITE ADVANCE
商品番号 K51569507714
商品名

プリンス Prince テニスシューズ WIDE LITE ADVANCE
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリンステニスシューズWIDELITEADVANCE26.5cmオムニ、クレー用です。子供用に買いだめしてましたが、足の成長が早く、未使用のまま次のサイズになってしまいました。足入れもしていない、未使用品になります。必要な方如何でしょうか？対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···26〜26.5cm性別···メンズ
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