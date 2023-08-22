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ナイキ NIKE サッカーオランダ代表 プラクティスシャツ 90年代後半
商品番号 P19584256617
商品名

ナイキ NIKE サッカーオランダ代表 プラクティスシャツ 90年代後半
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,677 円
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商品詳細

サッカーオランダ代表プラクティスシャツです。1990年代後半のモデルになります。当時のモノにしては非常に程度は良いです。探してもなかなか出てこないタイプです。#オランダ代表#サッカーオランダ代表#プラクティスシャツ#ナイキ#NIKE#soccer#football#エドガーダービッツ#ヨハンクライフ#ヨハンニースケンス
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