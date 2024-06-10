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値下げ!!セレッソ大阪　杉本健勇ユニフォーム
商品番号 E83734049785
商品名

値下げ!!セレッソ大阪　杉本健勇ユニフォーム
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

息子の友人から貰い物です。ファンでもなんでもないので出品いたします。多少の傷がありますが、練習用などに向いていると思います。それでもいいと言ってくださる方に。サイズはＭサイズです。オーバーサイズが良い人には小さいかもしれません。#杉本健勇#セレッソ大阪#サッカー#ユニフォーム
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