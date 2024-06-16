ウィルソン プロスタッフ 97L V13 G2

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ご覧いただきありがとうございます。硬式用テニスラケット ウィルソンプロスタッフ97LV13.0になります。(2本+ラケットカバー1枚)写真のものが全てとなります。細かなすり傷等はありますが全体的にきれいで使用上問題もありません。ガットはおまけ程度とご判断下さい。[フェイスサイズ]97sqin.[長さ]27インチ[バランスポイント]310mm[ストリングパターン]16x19[グリップ]2