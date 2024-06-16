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ウィルソン プロスタッフ 97L V13 G2
商品番号 E26438240562
商品名

ウィルソン プロスタッフ 97L V13 G2
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。硬式用テニスラケット　ウィルソンプロスタッフ97LV13.0になります。(2本+ラケットカバー1枚)写真のものが全てとなります。細かなすり傷等はありますが全体的にきれいで使用上問題もありません。ガットはおまけ程度とご判断下さい。[フェイスサイズ]97sqin.[長さ]27インチ[バランスポイント]310mm[ストリングパターン]16x19[グリップ]2
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