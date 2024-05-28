ナイキバルセロナパーカー

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商品詳細
バルセロナのフード付きパーカーです。数年前 バルセロナ旅行時お土産で夫に買ってましたが、着てなく、タンスに長く眠っていたので出品いたします。試着のみでタグ付きです。カラー···ブルー袖丈···長袖#ナイキ#NIKE#バルセロナ#パーカー#サッカー#FCB丈···長袖カラー···ブルーチーム名/国外···FCバルセロナ
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