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ナイキバルセロナパーカー
商品番号 Y10537501964
商品名

ナイキバルセロナパーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

バルセロナのフード付きパーカーです。数年前　バルセロナ旅行時お土産で夫に買ってましたが、着てなく、タンスに長く眠っていたので出品いたします。試着のみでタグ付きです。カラー···ブルー袖丈···長袖#ナイキ#NIKE#バルセロナ#パーカー#サッカー#FCB丈···長袖カラー···ブルーチーム名/国外···FCバルセロナ
http://narcologia.ru/goods/financier56760.html
http://narcologia.ru/goods/septet574519.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis18044.html
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