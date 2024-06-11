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日本ハムファイターズ ダルビッシュ有投手ショルダーバッグ
商品番号 F16515816675
商品名

日本ハムファイターズ ダルビッシュ有投手ショルダーバッグ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引きしました！元日本ハムファイターズダルビッシュ有投手エナメルショルダーバッグです☆サイズ約縦３３cm横２８cmマチ１４cmショルダー紐約１３４cmショルダー紐は、調節が出来ます☆使用していた為、外側に傷が有ります。中は、綺麗な方です。ご理解の上でご購入お願い致します。折りたたんでの発送になります。購入前のコメント無しで、即購入出来ます(^^)v
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