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北海道日本ハムファイターズ　中田選手　レプリカユニフォーム　Mサイズ　新品
商品番号 B26694192963
商品名

北海道日本ハムファイターズ　中田選手　レプリカユニフォーム　Mサイズ　新品
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

球団名　北海道日本ハムファイターズ商品名レプリカユニフォーム　　　　選手　　中田翔選手サイズ　M新品　未使用です。　　　　タグ付きで刺繍となっております。プロ野球　北海道日本ハムファイターズ　日ハム　楽天イーグルス　埼玉西武ライオンズ　千葉ロッテマリーンズ　読売ジャイアンツ　巨人　東京ヤクルトスワローズ　横浜DeNAベイスターズ　横浜ベイスターズ　中日ドラゴンズ　広島カープ　オリックスバファローズ　阪神タイガース　福岡ソフトバンクホークス　SMOオーセンティック　ユニフォーム　ハイクオリティ　刺繍　プリント　NPB元選手のレアアイテム　支給品　当選　ジャージ　練習着　グローブ　ピンバッジ　キーホルダー　タオル　黒　ブラック　緑　青　グリーン　ブルー　ホーム　ビジターなどのグッズを探している方におすすめです。
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