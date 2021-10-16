ジュビロ磐田「2018シーズンユニフォーム」

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商品詳細
丈...半袖カラー...ブルーチーム名/国内...ジュビロ磐田リーグ...J2種類...レプリカユニフォームサイズ...M当時、J1で川又や中村俊輔、田口がいた時のユニフォームですもしよければどうぞユニフォームの背中のロゴに傷が出来てます値段は4500円で出品します。僕もジュビロファンなのでこれを買ってJ1昇格のためジュビロを応援しましょう！
http://narcologia.ru/goods/injure598467.html
http://narcologia.ru/goods/Adder870575.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture647141.html
ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) / X
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