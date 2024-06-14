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FCレアルブリストルキッズL プラシャツ２枚
商品番号 V74954670394
商品名

FCレアルブリストルキッズL プラシャツ２枚
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···ホワイトキッズL140サイズ相当ポリエステル100%背面首に1箇所小さいシミがあります。自宅にて洗濯済みです。サイズタグ裏に名前があるためマジックで消しています。
http://narcologia.ru/goods/smear577804.html
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