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1978アルゼンチンワールドカップ オフィシャルマッチボール 公式試合球
商品番号 P33443008045
商品名

1978アルゼンチンワールドカップ オフィシャルマッチボール 公式試合球
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 19,502 円
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商品詳細

1978アルゼンチンワールドカップオフィシャルマッチボール公式試合球タンゴ　リバープレートTANGORiverPlate20年以上前のものになりますので、現時点でエア漏れはないですが、多少の汚れや傷がございます。日本では貴重な海外正規品の為、JFA検定マークはございません。決勝では、アルゼンチン対オランダが対戦してケンペスの活躍で母国アルゼンチンが優勝しております。日本代表Ｊリーグオリンピックロマーリオマルディーニバレージミランレアルバルセロナマンチェスターベッカムメッシロナウド三浦和良エアジョーダンロレックス号数・サイズ···5号
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