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キャロウェイ　ローグSＴ　ＭAＸ　F AＳＴ
商品番号 X37063440329
商品名

キャロウェイ　ローグSＴ　ＭAＸ　F AＳＴ
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 19,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアン利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜5本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)アイアン6番からピッチングまでのSETです。飛び系アイアンです。シャフトはSです。NSプロ　850GHネオです。軽くて良く飛びます。番手が1から2番手変わります。飛ばない人に良いと思います。私には軽すぎて、昔からのアイアンに戻したので欲しい方にお譲り致します。現物を確認してご購入してください。まだ新しいですが、使用しているので中古品です。神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願いします。最終値下げします。2000円引いて、47800円でお譲りします。他サイトにも出品します。早めに購入お勧めします。1000円引きます。
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