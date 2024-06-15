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【値段交渉お受けします】NIKE SLINGSHOT ゴルフ　セット
商品番号 A51993735731
商品名

【値段交渉お受けします】NIKE SLINGSHOT ゴルフ　セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 19,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランドNIKEナイキ・モデルslingshot(スリングショット)〔セット内容〕1枚目画像の物(❌は売切)・クラブ合計8本(画像にてご確認ください)・キャディバッグ・ゴルフティー(12本、レギュラーサイズ60mm)新品を一式セットで購入したものです。使用回数は少なく比較的綺麗な物になりますが、通常使用によるスレ、傷等御座います。キャディバッグに多少の汚れと、クラブの保護カバーに少しいたみや剥がれが御座いますが、まだまだお使い頂けると思います。※バラ売り致しかねます。掲載可能な写真の枚数が限られておりますので、お写真をしっかりご覧頂き、ご不明な点や気になる点がございましたらご購入前にお問い合わせください。性別···レディース利き手···右ゴルフセット···9本以下（キャディバック付）
http://narcologia.ru/goods/kindness346205.html
http://narcologia.ru/goods/displease264431.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture608841.html

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