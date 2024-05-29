YAMAHA XP100T タムスネアパッド　電子ドラム　2015年製　(3)

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正常に機能いたします。3zone動作(ヘッド/オープンリム/クローズドリム)、左上ツマミ(ピッチ/スナッピー調整)、裏面ボリュームツマミ、全て良好です。※3zone動作はスネア接続時の機能です。タム接続時はモジュールに応じて1zoneや2zoneとして機能いたします。スネア専用パッドのXP100SDと打面センサー構造は同じなため、タムとしてはもちろんスネアとしても使用可能なパッドとなっております。なお、XP100TとXP100SDはシェルの深さに違いがあり、XP100Tは浅め、XP100SDは深めです。打面に多少の黒ずみ(写真2)ございますが状態は良好です。2015年11月製です(写真4)。スネアスタンドまたはタムマウントでの設置が可能なパッドになります。