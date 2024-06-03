横浜DeNAベイスターズ　フォトブック　2023 写真

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野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···その他（フォトブック）9月1日〜3日に開催された港星祭でベイストア購入ノベルティで頂いたフォトブックです♪必要ないので大切にして下さる方にお譲り致します♪頂いた当初のままですので、同封の生写真も入っています♪値下げ交渉しますが、購入意思の無いイイね！や購入後の返品キャンセルはご遠慮下さいませ。#横浜DeNAベイスターズ #ベイスターズ#港星祭 #フォトブック野球チーム···横浜DeNAベイスターズ