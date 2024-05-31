☆Titleist タイトリスト ドライバーヘッド ドライバー TSi3 10度 ...

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⭐️値引き交渉は致しません⭐️⭐️❤️アジア並行輸入品です。通常販売にはならない、希少なフィッティング用のヘッドになります。シリアル番号はプロトタイプと同じ位置になります。❤️⭐️TitleistタイトリストドライバーヘッドドライバーTSi3 10度❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。下記からも確認できます！#ゴルフ問屋JOGS#ゴルフ問屋JOGSドライバー#ゴルフ問屋JOGSタイトリスト❤️ゴルフクラブ同梱発送可能です。当店出品のシャフトと同時購入の場合は発送料金(1000円)を表示料金より割引致します。必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい注意:メルカリ登録住所のみ対応可能です。❤️傷・汚れについて目立つものは写真に記載しておりますが写真では写しきれない傷・汚れがある場合もあります。中古品のためご理解の上購入くださいませ。️⭐️注意⭐️ご購入前に必ず、コメントに連絡をお願い致します。商品の状態、在庫状況を再確認致します。ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。❤️クラブ説明❤️タイトリストTSi3シリアル付きドライバーヘッドTitleist専用カバー・レンチ付きロフト:10度ライ角:58.5度体積:460cc重量:194.6gこちらはヘッドのみです。シャフトは付属しません。錆・傷がある中古品です。必ず写真で傷をご確認下さい。ソール後部に新設計のSureFit®CGトラックシステムを搭載。プレーヤーの打点にヘッド重心を精密に近づけていくことで、TSiの持つ圧倒的なスピードと安定性能を確実に発揮し、飛距離を大きく伸ばします。《TSi3Driverベネフィット》フェースの広範囲でハイスピードを実現し飛距離アップ打点に重心を近づけるSureFit®CGトラック搭載風に負けない強い弾道操作性を生み出す伝統的なヘッド形状力強い打感、引き締まった打音◆注意◆トップ画像と文面の記載が間違っている場合はコメントにてお知らせください。（写真が現物となります。）間違いのないよう努めますが、ご理解の上ご購入くださいませ。#tsi1#tsi2#tsi3#tsi4#TitleistH368