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ヨネックス テニスラケット新品
商品番号 V28569993437
商品名

ヨネックス テニスラケット新品
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 5,375 円
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商品詳細

GEOBREAK50Sグリップは取ってます！新品の未使用の為傷なしです！発送時グリップ送付します！
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