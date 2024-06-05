リメイクデニム★サイドフリンジトートバッグ

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商品詳細
usedデニム×明るいブルーのヒョウ柄で甘さ控え目☆あまり見掛けないカラー配分のヒョウ柄です。こちらはフリンジ長め強めタイプ。内地にラメデニムでチラ見えも渋め×軽量仕上げになってます。後ろはファスナーポケット仕様、中はファスナーポケット、仕切りポケットが２室です。取り外し×取り替え可カバー付き底板。Dカン付きなのでお手持ちのショルダーストラップを使っていただければ２ウェイにも出来ます。●トートバッグ平置きサイズたて 20㎝よこ 34㎝マチ 16㎝持ち手 28㎝表地：ユーズドデニム、ツイル内地：ラメデニム、ツイル、オーロラクロス既製品のように完璧ではありません。ハンドメイドにご理解よろしくお願いします。ホームクリーニング後に使用しておりますが、ユーズドデニムのリメイクになります。気になる方はお控え下さい。軽く圧縮してコンパクトな状態で発送します。開封後はアイロン等で型を整えて下さい。
http://narcologia.ru/goods/flight989328.html
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