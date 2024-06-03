底板ポリタイプ黒☆タウントート☆ ダークグレー リボン ヌビバッグ

◇ベルベットリボン◇マグネットホック +200円◇底板 ポリタイプ +300円 (ブラックかホワイト、お知らせください) ヌビタイプ +900円◇ショルダー92cm +700円◇外側ポケット +600円◇内側バイアスカラー変更 無料韓国から輸入したヌビキルトを使用し、上品に仕上げた内ポケット付きのトートバッグです。サイズ変更は、プラス料金となります。【カラー】♪オフホワイト♪ベージュ♪ココア♪ミルクティー♪ネイビー♪グレー♪ダークグレー♪ブラック♪ラベンダー(+100円)♪ピンクベージュ(+100円)♪くすみピンク※他のカラー、サイズをご希望の方はコメントください。普段使い、サブバックとして、ちょっとしたお散歩に、様々な用途に大活躍です(*^^*)お子様でもお使いいただけるサイズです(•᎑•)♬*゜⭐️タウントート約縦21×開封口35(底横20cm)×マチ16.5cmジプソフィアさんのタウンバッグのサイズくらいです。【他にも....】⭐シティトート約縦29×開封口36(底横21)×マチ16.3cm⭐ピクニックトート約縦31×横55×マチ18cm⭐️レッスンバッグS約縦26×横37cm⭐️トートバッグS約縦24×横30cm×まち10cm⭐️レッスンバッグL約縦33×横45cm⭐トートバッグL約縦32×開封口57×マチ20cm⭐トートバッグWハンドル約縦23×開封口49×マチ21cm既製品のような完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。ヌビイブルピオヌンナルジプソフィアアヤコバッグayakoバッグ韓国キルトキルティング北欧おはなお花さくらんぼシルエットユニコーンゆめかわりぼんレース洗えるミニバッグ上履き上靴入れ上靴上履き袋上靴袋お道具箱体育館シューズシューズケースレッスンバッグ